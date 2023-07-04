Назначен новый посол Таджикистана в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Указом президента Таджикистана Эмомали Рахмона новым чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане назначен Абдурахмон Илхом Баротзода, сообщает во вторник Trend.

Новое назначение произошло в связи с уходом на пенсию бывшего посла Таджикистана в Азербайджане и Грузии Рустама Соли.

Кроме того, отдельным президентским указом посол Таджикистана в Бельгии Хусейнзода Музаффар Махмурод назначен постоянным представителем Таджикистана при Европейском союзе.

Отметим, что Азербайджан был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Таджикистаном 29 мая 1992 года.

В настоящее время двустороннее сотрудничество находится на высоком уровне и основывается на принципах, изложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.