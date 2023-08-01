Все расчеты за госуслуги в Таджикистане перейдут на безналичные платежи

БАКУ /Trend/ - С 1 августа в Таджикистане по указу президента Эмомали Рахмона полностью переходит на безналичный расчет оплата государственных услуг, пошлин, налогов, ЖКХ, медицинских услуг и других видов квитанций в пользу государственных ведомств, передает Trend.

В соответствии с указом, начиная с указанной даты, гражданам и организациям придется осуществлять уплату налогов, государственных пошлин, штрафов, коммунальных услуг, обязательных страховок и других обязательных платежей в бюджет, а также оплачивать государственные услуги, в том числе медицинские услуги, иные виды государственных услуг только безналичным путем.

Указ также запрещает министерствам, ведомствам и государственным организациям принимать оплату в наличной форме. Вместо этого, Нацбанк республики и государственные ведомства должны были до 1 августа разработать инфраструктуру для безналичных платежей и систему поощрения физических и юридических лиц с единым тарифом на оплату безналичными средствами. Служба связи при правительстве обязана обеспечить бесперебойный доступ в интернет для проведения таких безналичных расчетов.