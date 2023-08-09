В Таджикистане сняли запрет на экспорт цемента

Глава Агентства по экспорту Таджикистана Бахриддин Сироджиддинзода объявил на пресс-конференции, что запрет на экспорт цемента был введен из-за "небольшого недоразумения", сообщает Trend.

Подробности о характере этого недоразумения не были разъяснены, но он подчеркнул, что проблема возникла из-за цен на экспортируемый цемент в Узбекистан, что вызвало конфликт между некоторыми государственными структурами. Глава агентства добавил, что проблема была разрешена, и на данный момент запрет на экспорт цемента снят.

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана, Шерали Кабир, заявил, что запрет на экспорт цемента был действующим всего пять дней и был обусловлен недостатком высококачественного цемента для строительства некоторых важных экономических объектов. Глава Минпрома подчеркнул, что запрет сейчас отменен.

Согласно данным Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, в первом полугодии текущего года в стране было произведено около 2,1 млн тонн цемента, что на 4,0% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В течение этого времени было экспортировано 538 тыс. тонн цемента в Узбекистан и 193,7 тыс. тонн в Афганистан. Выручка от экспорта цемента в Афганистан составила 19,9 млн долларов.