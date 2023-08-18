Вклад Таджикистана в строительство дороги для коридора Китай - Европа составит $227 млн

БАКУ /Trend/ - Власти Таджикистана предоставят средства в размере 2,5 миллиарда сомони (227 миллионов долларов США) на строительство и модернизацию дорожного участка в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке страны, передает Trend.

Этот участок дороги станет частью транспортного коридора, соединяющего Китай и Европу. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил об этом в ходе встречи с жителями ГБАО.

Длина участка дороги составляет 109 километров, и после полной реконструкции его длина сократится на 17 километров, таким образом, будет создано 92 километра современной дороги, соответствующей международным стандартам. Президент отметил, что строительство этой дороги уже в процессе от Дарвазского до Рушанского района.

Эта магистраль имеет стратегическое значение, не только для местного населения, но и в будущем будет использоваться в качестве транзитного экономического коридора, соединяющего Китай, Таджикистан, север Афганистана, а также Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию и Европу, подчеркнул глава государства.