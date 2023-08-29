Импорт Таджикистана из Грузии автомобильным и железнодорожным транспортом вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года автомобильным транспортом из Грузии в Таджикистан было импортировано товаров на 20,884 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

За отчетный период также увеличился импорт Таджикистаном из Грузии железнодорожным транспортом. Объем перевозок товаров по железным дорогам составил 994 230 долларов, что в 2,4 раза превышает результаты января - июля 2022 года (405 500 долларов).

При этом импорт Таджикистана из Грузии воздушным транспортом составил 255 150 долларов, что на 17,4 процента ниже по сравнению с соответствующими месяцами 2022 года (308 980 долларов).

Отметим, что товарооборот между Грузией и Таджикистаном в период с января по июль 2023 года составил 22,170 миллиона долларов. Это на 81 процент больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (7,863 миллиона долларов).

За этот промежуток времени торговый баланс Грузии с Таджикистаном составил 22,098 миллиона долларов.