Страны Центральной Азии упростят грузоперевозки наземным транспортом

БАКУ /Trend/ - Страны Центральной Азии в ходе пятой консультативной встречи глав государств региона подпишут соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта Таджикистана, встреча состоится 14-15 сентября 2023 года в Душанбе.

В сообщении говорится, что документ направлен на достижение прочных отношений стран региона в сфере транспорта и логистики, в том числе создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом и обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в Центральной Азии.

Ожидается, что во встрече примут участие министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев, министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов, генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим.

Стороны обсудят транспортно-логистические вопросы и их дальнейшую гармонизацию.