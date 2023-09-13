Бизнес-круги Таджикистана и Казахстана подписали договоры на сумму более $82 млн

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Душанбе по итогам Бизнес-форума предпринимателей Таджикистана и Казахстана были подписаны договоры на сумму $82,1 млн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Торгово-промышленную палату Таджикистана, в ходе обмена опытом по сотрудничеству и двусторонних переговоров между бизнес-кругами было достигнуто соглашение о дальнейшем сотрудничестве по направлениям, представленным в ходе мероприятия.

Форум состоялся в рамках Пятой юбилейной консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В работе форума приняли участие 15 компаний по производству продуктов питания, строительства, нефти, химии, IT, фармацевтики из Казахстана, которые экспортируют товары и услуги в Таджикистан или планируют экспортировать их в будущем.

Наряду с этим, со стороны Таджикистана приняли участие 70 представителей ведущих компаний. В ходе форума казахстанской стороне Государственным унитарным предприятием «Таджинвест» были представлены инвестиционные возможности в Таджикистане.

Отметим, что форум организован Торгово-промышленной палатой Таджикистана и Акционерным обществом Центра развития торговой политики «QazTrade», целью проведения является дальнейшее развитие торгово-экономических связей.