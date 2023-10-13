БИШКЕК /Trend/ - Председательство в СНГ перейдет Таджикистану в 2025 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в заявлении для прессы генсек СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

"Впереди у нас перспектива перехода, председательства в последующем году Республики Таджикистан. Сегодня было принято решение, что Таджикистан является сопредседателем в следующем году с перспективой принятия председательства в 2025 году. Это говорит о преемственности в деятельности Содружества Независимых Государств", - сказал он.

Лебедев добавил, что 16-17 ноября Бишкеке, состоится заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, а 8 декабря планируется проведение заседания Экономического совета СНГ, также под председательством Кыргызской Республики.