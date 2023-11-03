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Таджикистан и Россия заключили соглашение о борьбе с оборотом наркотиков

Таджикистан Материалы 3 ноября 2023 02:27 (UTC +04:00)
Таджикистан и Россия заключили соглашение о борьбе с оборотом наркотиков

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Таджикистана заключило соглашение о сотрудничестве с МВД России, передает Trend.

Соглашение рассчитано на 2023-2025 годы. Ведомства договорились совместно противодействовать незаконному обороту запрещенных веществ.

Отметим, что Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в сентябре на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в республике наблюдают рост контрабанды наркотиков из Афганистана. По его словам, таджикские силовики за последние два года изъяли более 10 тонн наркотиков на границе с Афганистаном.

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