Таджикистан и Россия заключили соглашение о борьбе с оборотом наркотиков

БАКУ /Trend/ - Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Таджикистана заключило соглашение о сотрудничестве с МВД России, передает Trend.

Соглашение рассчитано на 2023-2025 годы. Ведомства договорились совместно противодействовать незаконному обороту запрещенных веществ.

Отметим, что Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в сентябре на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в республике наблюдают рост контрабанды наркотиков из Афганистана. По его словам, таджикские силовики за последние два года изъяли более 10 тонн наркотиков на границе с Афганистаном.