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Таджикистан направил запрос Турции в связи с терактом в Стамбуле

Таджикистан Материалы 29 января 2024 14:09 (UTC +04:00)
Таджикистан направил запрос Турции в связи с терактом в Стамбуле

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Турецким властям направлен официальный запрос с целью установления личности гражданина Таджикистана, подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле, сказал Trend в понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади.

"Властям Турции направлен официальный запрос по установлению личности гражданина Таджикистана, подозреваемого в совершении преступления в церкви в Стамбуле. Наше посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами Турецкой Республики для выяснения всех обстоятельств" - сообщили в МИД.

Отметим, что днем 28 января в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь в северной части Стамбула погиб гражданин Турции.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что к нападению на католическую церковь в Стамбуле причастна террористическая группировка ИГ. Двое подозреваемых в нападении были задержаны, один является гражданином Таджикистана, а другой - России.

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