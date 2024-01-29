Таджикистан направил запрос Турции в связи с терактом в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Турецким властям направлен официальный запрос с целью установления личности гражданина Таджикистана, подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле, сказал Trend в понедельник пресс-секретарь министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади.

"Властям Турции направлен официальный запрос по установлению личности гражданина Таджикистана, подозреваемого в совершении преступления в церкви в Стамбуле. Наше посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами Турецкой Республики для выяснения всех обстоятельств" - сообщили в МИД.

Отметим, что днем 28 января в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь в северной части Стамбула погиб гражданин Турции.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что к нападению на католическую церковь в Стамбуле причастна террористическая группировка ИГ. Двое подозреваемых в нападении были задержаны, один является гражданином Таджикистана, а другой - России.