Таджикистан увеличил экспорт товаров на 14,3%

БАКУ /Trend/ - В 2023 году экспорт товаров из Таджикистана достиг суммы $2 миллиарда 448,8 миллионов, что на 14,3% превышает показатель 2022 года. Об этом сообщил Директор агентства по экспорту при правительстве Бахриддин Сироджиддинзода, передает Trend.

Он подчеркнул, что несмотря на мировые санкции, Таджикистан сохраняет положительные результаты внешнеторгового оборота. Общий объем внешнеторгового оборота за 2023 год составил $8 миллиардов 328,9 миллионов, что по сравнению с 2022 годом означает увеличение на $1 миллиард 19,4 миллиона. Важнейшими экспортными товарами страны в 2023 году стали сухофрукты, алюминий и драгоценные металлы.

Министр промышленности и новых технологий, Шерали Кабир, также отметил рост экспорта продукции пищевой промышленности до $50,1 миллиона, что на 17,6% выше, чем в 2022 году. Это включает в себя экспорт сухофруктов, прохладительных напитков, соли, консервированных фруктов и овощей, муки, кондитерских изделий и желатина.

Половина экспорта приходится на драгоценные металлы. Для балансировки динамики между экспортом и импортом, Директор агентства по экспорту отметил предоставление льгот компаниям-экспортёрам.

Планируется также открытие школы экспорта для повышения культуры общения предпринимателей и улучшения престижа страны.