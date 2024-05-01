Таджикская делегация примет участие в годовом собрании АБР в Грузии

ДУШАНБЕ /Trend/ - Делегация Таджикистана примет участие в 57-м годовом собрании Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси (Грузия), которое откроется завтра и где будут рассматриваться ключевые проблемы развития, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом, включая изменение климата, искусственный интеллект и "зеленую" глобализацию.

Как передает в среду Trend, делегацию правительства Таджикистана возглавляет Хоким Холикзода, первый заместитель премьер-министра, который является управляющим АБР от Таджикистана, в ее состав входит Султон Рахимзода, председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, который является альтернативным управляющим АБР от Таджикистана.

Отметим, что Грузия впервые принимает годовое собрание АБР. На встрече, которая пройдет со 2 по 5 мая по теме "Мост в будущее", соберутся министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, а также представители частного сектора, научных кругов, средств массовой информации и гражданского общества из 68 стран АБР.

С тех пор как Таджикистан присоединился к АБР в 1998 году, банк предоставил помощь стране на сумму свыше 2,6 миллиарда долларов США, в том числе свыше 2 миллиардов долларов США в виде грантов. Стратегия партнерства АБР с Таджикистаном на 2021-2025 годы фокусируется на трех стратегических приоритетах: структурные реформы для улучшения распределения и мобилизации ресурсов, повышение производительности труда за счет развития человеческого капитала и содействие повышению уровня жизни за счет инвестиций в наземную экономику.

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