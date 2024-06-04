Туристический поток в Таджикистан в I квартале вырос на 26,8%

БАКУ /Trend/ - Число иностранных туристов, посетивших Таджикистан в первом квартале 2024 года, увеличилось на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 265,1 тыс. человек. Об этом сообщили в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана, передает Trend.

Согласно докладу агентства, всего с января по март 2024 года Таджикистан с различными целями посетили 326 тыс. иностранных граждан, из которых 265,1 тыс. составляли туристы. Наибольшее число иностранцев прибыло из Узбекистана — 222 тыс. человек. Россия заняла второе место с 70,6 тыс. человек, а Казахстан — третье место с 7,4 тыс. человек.

Среди стран, не входящих в состав СНГ, наибольшее число туристов приехало из Китая — 5,5 тыс. человек, и из Турции — 2,7 тыс. человек.