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Си Цзиньпин прибыл в Таджикистан с официальным визитом

Таджикистан Материалы 5 июля 2024 00:18 (UTC +04:00)
Си Цзиньпин прибыл в Таджикистан с официальным визитом
Фото: МИД Китая

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, передает Trend.

В аэропорту Си Цзиньпина приветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее в МИД Таджикистана сообщали, что визит лидера Китая продлится с 4 по 6 июля. В рамках официального визита пройдет встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в узком и широком форматах, а также ожидается "подписание солидного пакета межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов". Главы двух государств также примут совместное заявление по вопросам развития двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

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