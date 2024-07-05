БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, передает Trend.

В аэропорту Си Цзиньпина приветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее в МИД Таджикистана сообщали, что визит лидера Китая продлится с 4 по 6 июля. В рамках официального визита пройдет встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в узком и широком форматах, а также ожидается "подписание солидного пакета межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов". Главы двух государств также примут совместное заявление по вопросам развития двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.