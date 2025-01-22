Представлены приоритеты председательства Таджикистана в СНГ

ДУШАНБЕ/Trend/ - В Минске состоялось инаугурационное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ под председательством Таджикистана.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Таджикистана.

Мероприятие прошло под председательством постоянного полномочного представителя Таджикистана при СНГ, посла Таджикистана в Беларуси Бахтовара Сафарзода.

В ходе заседания начальник Управления стран СНГ МИД Таджикистана Ахмад Саидмуродзода представил приоритеты таджикского председательства в Содружестве в 2025 году в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в области противодействия вызовам и угрозам.

Стороны обсудили вопросы содержания проводимых в предстоящий период в Таджикистане заседаний уставных органов СНГ, главным из которых станет заседание Совета глав государств СНГ 10 октября 2025 года в Душанбе.

В 2025 году председательство в СНГ перешло от России к Таджикистану. Сопредседателями Содружества являются Россия и Туркменистан, который в будущем возьмет на себя председательство.