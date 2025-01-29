Между Ираном и Таджикистаном вводится безвизовый режим

ДУШАНБЕ /Trend/- Владельцы общегражданских заграничных паспортов Ирана и Таджикистана смогут путешествовать между странами воздушным транспортом без виз.

Как передает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Таджикистане, соответствующее решение принято Кабинетом министров Ирана.

Сообщается, что безвизовый режим начнёт действовать с 3 февраля 2025 года. Он позволит гражданам пребывать в стране визита в течение 30 дней в 90-дневный период.

Напомним, что с 10 августа 2024 года между Таджикистаном и Ираном был отменён визовый режим для граждан, путешествующих по авиамаршруту Душанбе — Тегеран и Тегеран — Душанбе. Основой для решения стало подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран, касающегося отмены виз для обладателей общегражданских заграничных паспортов.