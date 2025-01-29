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Между Ираном и Таджикистаном вводится безвизовый режим

Таджикистан Материалы 29 января 2025 11:14 (UTC +04:00)
Между Ираном и Таджикистаном вводится безвизовый режим

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ /Trend/- Владельцы общегражданских заграничных паспортов Ирана и Таджикистана смогут путешествовать между странами воздушным транспортом без виз.

Как передает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Таджикистане, соответствующее решение принято Кабинетом министров Ирана.

Сообщается, что безвизовый режим начнёт действовать с 3 февраля 2025 года. Он позволит гражданам пребывать в стране визита в течение 30 дней в 90-дневный период.

Напомним, что с 10 августа 2024 года между Таджикистаном и Ираном был отменён визовый режим для граждан, путешествующих по авиамаршруту Душанбе — Тегеран и Тегеран — Душанбе. Основой для решения стало подписание меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран, касающегося отмены виз для обладателей общегражданских заграничных паспортов.

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