Глава МИД Таджикистана прибыл в Казахстан

ДУШАНБЕ/Trend/ - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах. Стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов казахско-таджикского двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в августе 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан с государственным визитом. В рамках визита был подписан Договор о союзнических отношениях и 15 документов о сотрудничестве.