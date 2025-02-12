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Глава МИД Таджикистана прибыл в Казахстан

Таджикистан Материалы 12 февраля 2025 09:24 (UTC +04:00)
Глава МИД Таджикистана прибыл в Казахстан
Фото: МИД Казахстана

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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ДУШАНБЕ/Trend/ - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин прибыл с официальным визитом в Казахстан.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

В рамках визита планируется проведение переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах. Стороны обсудят широкий круг актуальных вопросов казахско-таджикского двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в августе 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан с государственным визитом. В рамках визита был подписан Договор о союзнических отношениях и 15 документов о сотрудничестве.

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