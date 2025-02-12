Главы МИД Таджикистана и Казахстана обсудили развитие сотрудничества

ДУШАНБЕ/Trend/ - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили перспективы развития таджикско-казахстанских отношений.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана, С.Мухриддин прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы, связанные с договорённостями, достигнутыми на высшем уровне в августе 2024 года.

Состоялся обмен мнениями о взаимодействии двух стран в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ, СВМДА, ОБСЕ и других международных и региональных организаций.

Напомним, что в августе 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан с государственным визитом. В рамках визита был подписан Договор о союзнических отношениях и 15 документов о сотрудничестве.