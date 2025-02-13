Президент Таджикистана примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Великой победы в Москве

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в мероприятиях по случаю восьмидесятилетия Победы в Великой отечественной войне 9 мая в Москве.

Как сообщает в четверг Trend , об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на переговорах с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавром в Москве.

В ходе переговоров Мухриддин отметил хорошую динамику экономического взаимодействия: товарооборот в прошлом году вырос более чем на 15 процентов и составил 1,9 миллиарда долларов США.

"Гуманитарные связи наполняются практическим содержанием, проводятся многочисленные образовательные и культурные мероприятия. Миграционное сотрудничество требует более скоординированных действий, но в целом оно развивается неплохо. Недавно в Москве прошли обстоятельные переговоры по этому вопросу", - сказал он.

Глава МИД также отметил, что вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества продолжают оставаться в центре двусторонней повестки, особенно в контексте событий в Афганистане.

"Традиционно хорошее сотрудничество налажено в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС, ОДКБ, а также в ходе текущего председательства Таджикистана в СНГ. Мы тесно взаимодействуем по развитию формата Центральная Азия — Россия. Хотел бы особо отметить, что мы удовлетворены состоянием наших отношений с Россией и намерены продолжать их развивать", - сказал С.Мухриддин.