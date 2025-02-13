Главы МИД России и Таджикистана подписали Программу межведомственного сотрудничества

ДУШАНБЕ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин подписали Программу межведомственного сотрудничества на 2025-2026 годы.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД России.

Также стороны подписали протокол к межправительственному соглашению об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств и консульских учреждений России и Таджикистана.

Отметим, что сегодня Сергей Лавров провел переговоры таджикским коллегой, который находится с официальным визитом в России. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ходе выполнения задач, поставленных главами двух государств в политической, торгово-экономической и миграционной сферах. Обсуждены также проекты на культурно-гуманитарном направлении, включая подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в обеих странах.