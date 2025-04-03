Президенты Таджикистана и Узбекистана обсудили перспективы развития двусторонних связей стран

ДУШАНБЕ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили перспективы развития двусторонних отношений стран на полях саммита ЕС-Центральная Азия в Самарканде.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана.

В ходе встречи были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами, а также актуальные международные и региональные вопросы. Эмомали Рахмон выразил удовлетворение динамичным развитием двусторонних связей, особенно в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено подписанию Договора о союзнических отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном, который был признан важным шагом для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества. Обсуждены вопросы продвижения взаимодействия в различных секторах промышленности, реализации экспортного и инвестиционного потенциала обеих стран, а также расширения межрегиональных связей.

Кроме того, на встрече состоялся продуктивный обмен мнениями по ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что Договор о союзнических отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном был подписан 18 апреля 2024 года. Он вступил в силу 31 марта 2025 года.