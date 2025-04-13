В результате землетрясения в Таджикистане погиб ребенок

БАКУ/ Trend/ - Трехлетний ребенок погиб в одном из сел Раштского района Таджикистана в результате землетрясения, которое произошло на территории республики в 09:24 по местному времени. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики, передает Trend.

"На территории одного из сел Раштского района в результате обрушения стены жилого дома под завалом оказался один ребенок, и он погиб. По предварительным данным, на территории четырех сел Раштского района частично пострадали 17 домов. В эпицентре землетрясения - Раштском районе - сила подземных толчков составила 5 баллов, в Душанбе - 3 балла", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр землетрясения располагался в 170 километрах к югу от города Худжанд. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 15 километров.