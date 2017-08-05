Президент Туркменистана посетит Азербайджан с официальным визитом

АШХАБАД / Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8-9 августа этого года посетит Азербайджан с официальным визитом, сообщает государственное информационное агентство Туркмен двоелт хабарлары (ТДХ)

Вопросы проведения этого визита были обсуждены на заседании Кабинета Министров страны.

Как сообщил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, Туркменистан и Азербайджан, установив дипломатические отношения в июне 1992 года, развивают конструктивное взаимодействие в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В настоящее время нормативно-договорную базу межгосударственного партнёрства составляет 52 двусторонних документа.

"В период 2007-2017 годов между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой состоялись четыре взаимных визита на высшем уровне, создана межправительственная туркмено-азербайджанская комиссия по экономическому сотрудничеству, и на сегодняшний день состоялось четыре заседания этой комиссии",- отмечает ТДХ.

По итогам предстоящих переговоров в верхах предусматривается подписание крупного пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнёрства на его приоритетных направлениях.

На заседании правительства, туркменский глава поручил вице-премьеру, руководителю МИД обеспечить высокий организационный уровень подготовки к официальному визиту правительственной делегации в Азербайджанскую Республику.

Туркменистан и Азербайджан соседствующие на Каспии заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии.

Углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)