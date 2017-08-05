В Туркменистане назначен министр культуры

5 августа 2017 07:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Министром культуры Туркменистана назначен Атагелди Шамырадов, сказано в опубликованном указе президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Вопросы дальнейшего совершенствования деятельности всех организаций сферы культуры и СМИ были рассмотрены на заседании правительства.

Как пишет в субботу газета Нейтральный Туркменистан, акцентировав внимание на работе Национального телевидения, глава государства отметил актуальность создания новых, интересных для зрителей телепередач, в том числе посвящённых экономической и социальной
тематике, предоставляющих достоверную информацию об осуществляемых в стране преобразованиях.

Отдельные поручения были даны в отношении более широкого использования художественных средств в дизайне городских зданий и объектов. В их современном оформлении, отметил глава государства, следует активнее задействовать возможности представителей творческого
цеха, в частности, Государственной академии художеств.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Назначен посол Туркменистана в Египте
Туркменистан 07:45
Президент Туркменистана посетит Азербайджан с официальным визитом
Политика 07:12
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Герате
Туркменистан 3 августа 07:07
Ашхабад и Бишкек обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 2 августа 13:57
ООН высоко ценит партнёрство с Туркменистаном - Антониу Гутерреш
Туркменистан 31 июля 08:41
Румыния готова к партнерству с Туркменистаном в сферах энергетики и транспорта - президент
Туркменистан 22 июля 13:43
Туркменистан готовит запуск второго искусственного спутника
IT 10 июля 11:11
В Туркменистане начинается реорганизация банковской сферы
Бизнес 10 июля 10:57
Швейцария выступает за укрепление экономических отношений с Туркменистаном - президент
Туркменистан 7 июля 08:51
Президент Туркменистана принял участие в открытии культурно-развлекательного центра «Gala»
Туркменистан 30 июня 11:34
Заслуги президента Туркменистана отмечены зарубежными наградами
Туркменистан 30 июня 11:11
Главу Туркменистана наградили орденом Александра Невского
Туркменистан 29 июня 12:11
В Туркменистане удалось повысить доверие к национальной денежной единице - президент
Туркменистан 23 июня 11:07
Туркменистан выступает как трансконтинентальный экономический мост - президент
Туркменистан 21 июня 10:23
Назначен глава исполкома Международного Фонда спасения Арала
Туркменистан 19 июня 12:59
Ашхабад и Будапешт проведут деловые переговоры
Туркменистан 13 июня 07:54
Туркменистан на заседании ШОС будет в качестве почетного гостя
Туркменистан 5 июня 08:28
Президент Туркменистана произвел ряд кадровых назначений
Туркменистан 2 июня 10:15