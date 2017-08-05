Туркменистан 12 августа отметит День Каспийского моря

АШХАБАД / Trend/ - В национальной туристической прикаспийской зоне «Аваза» 12 августа будет отмечен День Каспийского моря, сообщает в субботу туркменский телеканал Алтын Асыр.

В рамках мероприятия пройдут научно-практическая конференция, спортивные и культурные мероприятия, а также конкурсы среди одарённых детей, посвящённые природе Каспия.

Эта акция проводится в целях широкой популяризации экологической политики Туркменистана, расширения международного сотрудничества, нацеленного на обеспечение экологической безопасности и защиты морской среды Каспийского моря, отмечается в репортаже.

Организация и проведение Дня Каспийского моря возложены на Государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам, МИД, Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и хякимлик (администрация)

Балканского велаята (области).

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеет климатообразующее значение.

Уникально тем, что донесло разнообразную реликтовую флору и фауну, в том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб.

Ранее сообщалось, что в Авазе в марте проводился региональный семинар "Каспийское море – устойчивое развитие и управление", организованный Международным институтом океана (IOI).

На мероприятие были приглашены специалисты министерств и ведомств Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

В ходе семинара подчёркивалась целесообразность активизировать Каспийскую экологическую программу, в своё время объединившую усилия прибрежных стран, а также Глобального экологического фонда, Программы развития ООН, Программы ООН по окружающей среде и Всемирного банка.

Во время семинара изучались морские экосистемы, влияние изменений климата на морскую среду, морское биоразнообразие, современные методы оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, морского пространственного планирования.

Были представлены обзоры международных правовых норм, применяемых при разведке и эксплуатации нефтяных и газовых ресурсов, регулировании судоходства, в целях защиты морской среды и рыбных запасов Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)