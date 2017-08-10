Туркменистан и Азербайджан занимают лидирующие позиции в энергетике - Гурбангулы Бердымухамедов

10 августа 2017 08:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Азербайджан, занимающие лидирующие позиции как энергетические державы, выступают за превращение прикаспийского пространства в территорию стабильности, прогресса и широкого международного партнёрства в Евразии.

Об этом, как сообщает в четверг газета Ватан, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал на заседании правительства, в повестке дня которого были итоги его официального визита в Азербайджан 8-9 августа 2017 года.

"..Энергетика играет в этом весьма большую роль – это и экономика, и безопасность, и экология и социальный аспект, и дипломатия", - подчеркнул туркменский глава.

Согласно показателям за шесть месяцев нынешнего года объёмы товарооборота между Туркменистаном и Азербайджаном по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли на 40 процентов.

Данный факт свидетельствует о результативности ведущихся в этом направлении работ, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, ключевым фактором эффективного развития межгосударственных отношений является активизация торгово-экономического сотрудничества.

Туркменистан и Азербайджан соседствующие на Каспии заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии.

Углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Туркменистана посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 9 августа 14:23
Завершился официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан (ФОТО)
Политика 9 августа 11:43
Артур Раси-заде: Есть хороший потенциал для расширения азербайджано-туркменского экономического сотрудничества (ФОТО)
Политика 8 августа 18:26
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 8 августа 18:21
Президент Туркменистана: Азербайджан - наш важный и надежный партнер
Политика 8 августа 18:16
Гурбангулу Бердымухаммедов: Стратегическими направлениями сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном являются энергетика и транспорт
Бизнес 8 августа 17:49
Гурбангулы Бердымухаммедов: Есть широкие возможности для развития сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Политика 8 августа 15:28
Гурбангулы Бердымухамедов: Туркменистан и Азербайджан занимают особое место не только в региональном, но и в мировом масштабе
Политика 8 августа 13:53
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана (ФОТО)
Политика 8 августа 10:26
Ашхабад и Баку на высоком уровне обсудят вопросы сотрудничества
Туркменистан 7 августа 21:53
Назначен посол Туркменистана в Египте
Туркменистан 5 августа 07:45
В Туркменистане назначен министр культуры
Туркменистан 5 августа 07:39
Президент Туркменистана посетит Азербайджан с официальным визитом
Политика 5 августа 07:12
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Герате
Туркменистан 3 августа 07:07
Ашхабад и Бишкек обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 2 августа 13:57
ООН высоко ценит партнёрство с Туркменистаном - Антониу Гутерреш
Туркменистан 31 июля 08:41
Румыния готова к партнерству с Туркменистаном в сферах энергетики и транспорта - президент
Туркменистан 22 июля 13:43
Туркменистан готовит запуск второго искусственного спутника
IT 10 июля 11:11