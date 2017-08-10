Туркменистан поставляет цемент в соседний Афганистан

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан экспортирует в соседний Афганистан цемент, который производится на заводе в Лебапском велаяте (области) страны, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Предприятие возведено в богатом на полезные ископаемые Койтендагском этрапе (районе) этого региона.

"Необходимое сырье: известняк, кварцевый песок, гипс и глина добываются в близлежащих карьерах. При осуществлении проекта основное внимание уделялось трём ключевым направлениям: качеству цемента, экономичности и экологичности производства",- сказано в статье.

С конвейеров предприятия круглосуточно сходит важный строительный компонент наиболее востребованных марок. Это цементы портланд – повышенной прочности, тампонажный – для нефтяной и газовой отраслей, а также – сульфатостойкий, используемый при возведении гидротехнических сооружений.

Ранее сообщалось, что в стране ежегодно производится свыше 3 миллионов тонн цемента. В целях полного и своевременного удовлетворения потребительского спроса во всех региональных центрах развернута сеть торговых точек по реализации цемента. Кроме того, местным предпринимателям поручено наладить по всей стране строительство мини-заводов по производству 100 тысяч тонн цемента в год.

(Автор: Гусейн Гасанов)