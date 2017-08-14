Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с катастрофой в Египте

14 августа 2017 10:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху Эль-Сиси в связи с произошедшей в городе Александрия железнодорожной катастрофой, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья, говорится в сообщении туркменского правительства.

Глава государства также выразил от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично слова глубокого сопереживания и поддержки в этот трудный момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число жертв железнодорожной катастрофы на севере Египта в пятницу достигло 36 человек. Еще 123 египтянина получили травмы различной степени тяжести. По последним официальным данным, предоставленным министерством здравоохранения Египта, жертвами столкновения стали 28 человек, травмы разной степени тяжести получили еще более 90 пассажиров.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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