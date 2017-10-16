ОБСЕ содействует Туркменистану и Афганистану в региональном сотрудничестве

16 октября 2017 14:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялся академический форум, организованный при поддержке ОБСЕ в рамках седьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), говорится в понедельник в сообщении ОБСЕ.

Мероприятие было проведено центром стратегических исследований министерства иностранных дел Афганистана в партнерстве с институтом международных отношений МИД Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

В форуме приняли участие представители правительственных структур, дипломаты, эксперты исследовательских институтов и экономических секторов из стран Центральной, Южной и Юго-Западной Азии. Обсуждались возможности дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

"В своих выступлениях докладчики затронули такие вопросы, как укрепление регионального сотрудничества в области энергетики, оценка регионального и межрегионального взаимодействия, а также потенциал для региональной торговли и содействия транзиту", - сказано в информации.

Также состоялся обмен мнениями по региональным инициативам и проектам и новым сферам экономического сотрудничества и интеграции в регионе с упором на роль Афганистана.

Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, отметила, что форум предоставил отличную возможность для углубления диалога по укреплению экономического сотрудничества по Афганистану между различными международными, региональными и национальными партнерами.

Ожидается, что результаты академического форума послужат основой для обсуждений во время основного форума и заседаний рабочей группы RECCA VII, которые планируется провести в Ашхабаде в ноябре 2017 года.

Начиная с 2005 года, RECCA служит ведущей платформой для трансграничного экономического диалога, укрепления доверия и принятия действий в Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

Официальный Ашхабад продвигает реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистана. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Azernews Newspaper
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