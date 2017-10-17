В ОАЭ аккредитован посол Туркменистана

17 октября 2017 08:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана Сердармаммет Гараджаев вручил верительные грамоты вице-президенту и премьер-министру ОАЭ Мохаммеду бин Рашид Аль Мактуму, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

До этого назначения Гараджаев занимал должность генерального консула Туркменистана в Иране (г.Мешхед).

Дипломатические отношения между Туркменистаном и ОАЭ были установлены в октябре 1995 года.

Компании из ОАЭ заметно представлены на местном энергетическом рынке. Dragon Oil работает в туркменсом секторе Каспия с 1999 года в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является в Туркменистане одним из крупнейших иностранных инвесторов.

Другая компания - Petrofaс приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке в Марыйской области Туркменистана - газового месторождения Галкыныш, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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