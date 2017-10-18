В Ашхабаде открывается совещание послов РФ в государствах Центральной Азии

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 18-19 октября состоится «кустовое» совещание послов Российской Федерации в государствах Центральной Азии, говорится в сообщении МИД России.

Мероприятие пройдет под председательством статс-секретаря - замминистра иностранных дел России Григория Карасина, который находится в туркменской столице с рабочим визитом. В нем примут участие послы России в Казахстане, Киргизской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, а также руководители ряда структурных подразделений центрального аппарата МИД России.

"Участники совещания проанализируют текущие тенденции развития ситуации в регионе и на ближайших подступах к нему, рассмотрят задачи, связанные с реализацией договоренностей руководства России со странами Центральной Азии", - сказано в информации.

Отдельное внимание будет уделено вопросам кадрового и материально-технического обеспечения российских загранучреждений в государствах Центральной Азии. Согласно пресс-релизу, подобные совещания проводятся на периодической основе (предыдущее состоялось в Ташкенте в декабре 2013 года).

Это связано с необходимостью актуализации анализа и оценок эффективности внешнеполитической линии на направлениях стратегически важных для России и ее партнеров в регионе в интересах безопасности и сотрудничества на пространстве СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)