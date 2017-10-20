Туркменистан готовит региональную экономическую конференцию по Афганистану

20 октября 2017 08:27 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан готовится к проведению 14-15 ноября этого года в Ашхабаде 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), сообщает в пятницу госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

В целях успешного решения организационных и других вопросов в МИД Туркменистана создана специальная координационная комиссия.

Как ожидается, в работе форума, примут участие представители 35 стран мира и 36 международных организаций, в том числе специализированных структур ООН.

В ходе конференции, как сообщает ТДХ, состоится обсуждение и обмен мнениями по вопросам, касающимся таких направлений, как реализация энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, осуществляемых при участии Афганистана, торговля, развитие частного сектора и налаживание делового сотрудничества по линии бизнеса.

Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану, инициированная в 2005 году в Кабуле, призвана консолидировать усилия стран региона в стабилизации ситуации в
Афганистане и способствовании региональной экономической интеграции Южной и Центральной Азии.

Туркменская сторона лоббирует реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистаном. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан
и газопровода в Пакистан и Индию. Изучаются проекты и по использованию афганского транзита для поставок туркменской электроэнергии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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