ООН содействует рациональному водопользованию Туркменистана

20 октября 2017 22:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось заседание совета общей программы министерства сельского и водного хозяйства Туркменистана и Программы развития ООН (ПРООН) с участием национальных экспертов в области рационального водопользования, пишет газета Нейтральный Туркменистан.

Участники обсудили этапы реализации проекта "Эффективное использование энергии и возобновляемые источники энергии для устойчивого управления водным хозяйством Туркменистана".

В настоящее время проводятся мероприятия на двух пилотных участках, расположенных в Ахалском велаяте (области).

Идёт строительство самотечно-напорного трубопровода-водовода с забором воды из речки Лайын-сув для водоснабжения города Каахка; апробируются различные типы орошения: капельное, дождевание и традиционное по бороздам в Геоктепинском этрапе (районе).

Участники составили план работы, в который включены такие мероприятия, как помощь в эксплуатации дизельных насосных установок при переводе их на электроснабжение, использование солнечной энергии для снабжения питьевой водой территории близ села Бёри в Центральных Каракумах.

Намечено сотрудничество специалистов проекта и предприятий в Ахалском, Дашогузском и Марыйском велаятах, производящих бетонные трубы и плиты.

В частности, предложены способы использования синтетических кабелей вместо стальной арматуры в железобетонных плитах, производства пластиковых листов для облицовки каналов, а также особых безнапорных бетонных и пластиковых труб для водоснабжения и дренажа, сказано в статье.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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