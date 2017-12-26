В Туркменистане готовят законы по залогу, ипотеке и транспортной безопасности

26 декабря 2017 12:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана продолжает работу над рядом проектов, в том числе законов «О транспортной безопасности», «О залоге и ипотеке», «О телевидении и радиовещании», «О правовом статусе научных сотрудников".

Как говорится в сообщении газеты «Нейтральный Туркменистан», на последнем заседании Кабинета министров Туркменистана был представлен соответствующий отчет. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул тогда исключительную важность модернизации национальной законодательной базы с учётом современных реалий развития Туркменистана.

Меджлис должен быть хорошо осведомлён о положении дел в стране и обеспечить законодательную поддержку преобразований, отметил глава государства.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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