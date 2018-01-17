В госавтоконцерне Туркменистана произведено кадровое назначение

17 января 2018 12:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем председателя государственного концерна "Туркменские автодороги" (Türkmenawtoýollary) назначен Мергенгелды Ходжаев. Об этом говорится в обнародованном в среду постановлении президента Туркменистана.

В настоящее время госконцерном ведется строительство автомобильных дорог Туркменбаши – Фарап и Ашхабад – Дашогуз, что позволит объединить различные регионы страны, а также повысит уровень пассажиро- и грузоперевозок. В качестве субподрядчиков привлекаются местные и зарубежные компании. Вдоль дорог разместятся кемпинги и другие пункты обслуживания.

Как сообщалось ранее, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочей поездки по столице затронул вопрос строительства высокоскоростной автомобильной дороги Туркменабат-Туркменбаши.

В начале года Меджлис (парламент) Туркменистана пятого созыва принял проект закона «О транспортной безопасности».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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