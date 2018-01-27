В Туркменистане развернута борьба с коррупцией

27 января 2018 10:20 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В ходе расширенного заседания Кабинета министров Туркменистана с отчетом выступил директор Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Мамметхан Чакыев, пишет в субботу газета «Нейтральный Туркменистан».

В целях ведения непримиримой борьбы против коррупции и взяточничества, а также предотвращения противозаконных действий некоторых государственных служащих, совместно с правоохранительными органами Туркменистана систематически осуществляются проверки, сказано в статье.

В частности, было выявлено, что работавший ранее министром сельского и водного хозяйства Нурсахед Сапардурдыев (был освобожден от этой должности в декабре 2017 года), используя служебные полномочия в корыстных целях, нанёс ущерб законным интересам руководителей подведомственных предприятий, иностранных компаний и предпринимателей, брал у них взятки в особо крупных размерах.

«На полученные преступным путём денежные средства он незаконно приобрёл квартиры в домах повышенной комфортности, автомобили различных марок и золотые украшения. Как было доложено, на всё имущество наложен арест», - сообщает газета.

В рамках отчёта также прозвучали сведения о проверке деятельности Государственного объединения пищевой промышленности. В частности, было выявлено, что ряд начальников Дашогузского предприятия по выпуску растительного масла, по предварительному сговору похитили 1500 тонн очищенного хлопкового масла. В связи с этим возбуждены уголовные дела, нанесённый государству ущерб полностью возмещён.

Прозвучала информация и о правонарушениях, выявленных в ходе инспекции в производственном объединении «Аркачгурлушык» хякимлика (администрации) столицы. В этом ведомстве, по предварительному сговору осуществлялись хищения строительных материалов.

"Также было выявлено, что в разные периоды времени на 243 граждан, фактически не работавших либо оформленных для срочных работ, начислялась заработная плата. В итоге, государству был нанесён ущерб в особо крупных размерах",- отмечается в материале.

В этой связи также возбуждены уголовные дела, а урон, нанесённый взяточниками государству, возмещён. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, напомнил, что за коррупцию и взяточничество государственные служащие будут наказываться самым строгим образом.

"Чтобы закрепить меры наказания за коррупцию и взяточничество, были пересмотрены законы, отменено помилование в отношении таких лиц, а если потребуется, мы законодательно ужесточим меры наказания за подобные преступления", - приводятся слова главы государства.

По его словам, при необходимости будут ещё более расширены полномочия Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и увеличен её штат, "но с таким отвратительным явлением, как хищение государственных средств, будет покончено".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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