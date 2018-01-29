Назначен ВРИО министра промышленности Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Временно исполнять обязанности министра промышленности Туркменистана назначен Хошгелди Мергенов, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Ранее сообщалось, что Государственной программой предусматривается до 2020 года министерством промышленности совместно с Академией наук, министерством энергетики и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана создание сети малых предприятий.

Речь идет о производстве полупроводников, элементов по переработке солнечной энергии, фотоэлектрического оборудования, электронных средств, видов автоматики, осветительных приборов, в том числе LED-ламп, электросчетчиков и другие видов электротехники для населения.

Ведется и работа по созданию совместного предприятия по производству энергоэкономных светодиодных ламп и осветительного оборудования.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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