Туркменистан готовится к выборам в парламент

1 февраля 2018 09:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане идёт подготовка к намеченным на 25 марта выборам депутатов Меджлиса (парламента) шестого созыва и органов местной власти - членов халк маслахаты и генгешей, пишет в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

В избирательных округах проходят собрания по выдвижению своих представителей в парламент от Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии и групп граждан.

В избирательных округах по выборам членов халк маслахаты и генгешей также проходят собрания велаятских (областных), этрапских (районных) и городских организаций политических партий, а также групп граждан страны по выдвижению своих кандидатов. В соответствии с Избирательным кодексом рассматривается неограниченное число выдвиженцев.

«Следует отметить, что предложенные кандидатуры – это пользующиеся большим авторитетом трудолюбивые люди, среди которых немало опытных организаторов, специалистов, занятых в самых различных отраслях национальной экономики», - пишет в своем комментарии государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Регистрация кандидатов начинается за 50 дней до выборов, после чего пройдут встречи с избирателями, в ходе которых они будут ознакомлены с предвыборными программами кандидатов, смогут задать интересующие их вопросы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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