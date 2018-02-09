Северный регион Туркменистана развивает промышленный потенциал

9 февраля 2018 09:56 (UTC+04:00)

Различную продукцию на общую сумму 265 тысяч манатов изготовил в первом месяце текущего года коллектив Дашогузского завода полимерных изделий концерна «Туркменмашинстрой» Министерства промышленности Туркменистана, сообщают туркменские СМИ.

Созданное около тридцати лет назад предприятие специализируется на изготовлении полипропиленовых труб различного диаметра, а также одноразовой посуды для пищевых продуктов. В последние годы на заводе была проведена частичная модернизация. Производственный процесс базируется на переработке отечественного сырья, поступающего из Балканского велаята.

В Дашогузском велаяте функционирует ряд современных перерабатывающих предприятий. Основная их часть связана с аграрным сектором. В качестве примера можно привести хлопкоочистительные заводы, хлопкопрядильные и швейную фабрики, предприятие по производству медицинских стерильных перевязочных материалов. Так же в велаяте имеются крупные государственные предприятия по переработке пшеницы и риса, производству молочной, животноводческой и птицеводческой продукции.

Постепенно промышленная сфера северного региона Туркменистана охватывает и другие сферы экономики. В Губадагском этрапе около десяти лет назад рядом с действующими карьерными разработками было построено предприятие по производству высококачественного асфальта. Активное участие в наращивании промышленного потенциала региона и реализации госпрограмм по импортозамещению и экспортоориентированию принимают частные компании – члены Союза промышленников и предпринимателей. В Дашогузе успешно функционирует мини-завод по производству широкого спектра современных облицовочных материалов, возводится частное предприятие по изготовлению синтетических ковровых изделий, сырьём для которого будет служить туркменский полипропилен.

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