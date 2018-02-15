Туркменистан готовится к парламентским выборам

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане продолжается активная подготовка к предстоящим 25 марта выборам депутатов Меджлиса (парламента) и членов органов местного самоуправления - халк маслахаты и генгешей, говорится в четверг в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время ведется регистрация кандидатов, которая продлится до 27 февраля. По завершении списки кандидатов будут опубликованы в прессе, и начнётся агитационная кампания.

"На одно место во всех округах выдвигаются по несколько кандидатов, что полностью отвечает принципам альтернативности выборов. Открытости и объективности избирательного процесса будет способствовать и участие в нем международных и национальных наблюдателей",- сказано в материале.

От Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций и объединений и групп граждан зарегистрировано 2963 наблюдателя. Об участии своих представителей в качестве наблюдателей на выборах заявили представители СНГ. ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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