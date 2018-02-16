Назначен представитель Туркменистана в АБР

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем управляющего Азиатского банка развития (АБР) от Туркменистана назначен Сердар Гурбандурдыев, говорится в обнародованном в пятницу постановлении президента страны.

Гурбандурдыев занимает должность заместителя председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Туркменистан присоединился к АБР в 2000 году.

Ранее сообщалось, что согласно бизнес-плану страновых операций, рассчитанному Азиатским банком развития (АБР) на 2018-2019 годы, для Туркменистана планируется выделить кредиты на 950 миллионов долларов.

Стратегия партнерства поддерживает цель правительства Туркменистана по диверсификации экономики, ее инфраструктуры и развитию частного сектора, говорилось в сообщении банка.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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