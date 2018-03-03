Ашхабад и Киев обсудили перспективы партнерства в области миграции

АШХАБАД /Tрend/ - В государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Украины Валентином Шевалевым, говорится в субботу в сообщении туркменского ведомства.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах партнерства стран в области миграции.

Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами будет и впредь динамично развиваться, сказано в информации.

Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Украины в регионе Центральной Азии, отмечается на сайте украинского посольства в Ашхабаде.

Украинские субъекты хозяйствования привлекаются к строительству на территории Туркменистана масштабных инфраструктурных объектов общегосударственного значения, сооружению сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отраслей, экспортируют в Туркменистан продукцию различного назначения, предоставляют услуги. Главные статьи экспорта в Туркменистан: железнодорожные вагоны, продукция агропромышленного комплекса, электрические машины, товары химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности. Импорт товаров из Туркменистана в Украину состоит в основном из продукции нефтепереработки, шерсти и хлопка, текстиля.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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