ООН приветствует реализацию газопроводного проекта ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия призван способствовать обеспечению экономической самодостаточности Афганистана, сказал на заседании Совета безопасности ООН глава миссии по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, сообщает сайт "Новости ООН".

"По трубопроводу протяженностью около 2 тысяч километров можно будет перекачивать примерно 33 миллиарда кубических метров газа из Туркменистана через Афганистан в Пакистан и Индию", - приводятся в информации слова Ямамото.

По его словам, этот беспрецедентный проект представляет собой не только достижение в региональном сотрудничестве и интеграции, но и закладывает основы осуществления уже давно задуманного плана, призванного способствовать обеспечению экономической самодостаточности Афганистана.

Туркменский участок, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем он пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

Напомним, что 23 февраля 2018 года состоялась торжественная церемония начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ, который будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

Возможные затраты проекта ТАПИ варьируют в пределах 8-10 миллиардов долларов. Консорциум при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.

Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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