Туркменистан и ОАЭ подпишут ряд межправительственных документов

15 марта 2018 10:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в четверг проведут переговоры на межправительственном уровне, сообщает в четверг местный телеканал «Алтын Асыр».

В эти дни (14-15 марта) в ОАЭ с официальным визитом находится президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. На повестку дня вынесен широкий спектр вопросов сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурной сферах.

По итогам встречи планируется подписать пакет документов, призванных ещё более укрепить и расширить нормативно-правовую базу межгосударственных отношений, наполнить многоаспектное партнёрство новым практическим содержанием, отмечается в репортаже.

ОАЭ входит в пятёрку торговых партнёров Туркменистана, и объём товарооборота между двумя странами продолжает расти, сказал в декабре 2017 года местным СМИ посол ОАЭ Хасан Абдулла Аль-Адаб.

По словам дипломата, если в 2015 году совокупный объем торговли составлял 1,330 миллионов долларов США, то в 2016 году он достиг 1,432 миллионов долларов. Причём, доля экспорта из ОАЭ в Туркменистан составила 1,375 миллионов долларов.

Компании из ОАЭ заметно представлены на энергетическом рынке Туркменистана. В частности, Dragon Oil работает в туркменском секторе Каспия с 1999 года, в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). Эта компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Туркменистане.

Другая компания - Petrofac приняла участие в реализации крупного сервисного проекта по разработке газового месторождения «Галкыныш».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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