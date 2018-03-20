Газопроводный проект ТАПИ обеспечит экономическое развитие Азиатского региона - посол

АШХАБАД /Trend/ - Транснациональный мегапроект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который должен быть введен в эксплуатацию к 2019 году, станет мощным стимулом для экономического развития региона, говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" Туркменистан. Об этом сказал посол Туркменистана в Малайзии Язгулы Маммедов.

По его словам, строительство, начавшееся в Туркменистане 13 декабря 2015 года, не только создает тысячи новых рабочих мест, но и обеспечит стабильное энергоснабжение региона.

Дипломат отметил, что проект ТАПИ вошел в новый этап реализации 23 февраля этого года, что положило начало строительным работам на афганской территории. В церемонии открытия приняли участие руководители и официальные лица четырех стран в Марыйском велаяте (области) Туркменистана и провинции Герат в Афганистане.

По завершении строительства трубопровод будет ежегодно транспортировать 33 миллиарда кубометров природного газа из туркменского газового месторождения Галкыныш - второго по величине месторождения природного газа в мире, запасы которого превышают 26,2 триллионов кубометров.

Мамедов также сказал, что Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и правительство Японии выразили заинтересованность в финансировании проекта ТАПИ.

Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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