Туркменистан 21 и 22 марта отмечает Новруз байрамы

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 21 и 22 марта отмечается национальный праздник весны Новруз байрамы. По этому случаю президент страны Гурбангулы Бердымухамедов обратился к народу Туркменистана.

"Туркменский народ встречает светлый праздник весны как торжество трудолюбия, прославляющего бережное отношение и любовь к нашей земле. Весной начинается ответственная пора для наших соотечественников, продолжающих исконные традиции земледелия и животноводства. Национальный праздник весны вдохновляет на достижение новых высоких рубежей",- говорится в обращении.

Международный день Новруз в 2010 году был внесен в список всемирного нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

На 64-й сессии Генассамблеи ООН по предложению Азербайджана, Афганистана, Турции, Ирана и государств Центральной Азии была принята соответствующая резолюция.

Этот праздник широко отмечается как праздник, укрепляющий мирные отношения между государствами и популяризирующий историко-культурные традиции народов, проживающих от Центральной Азии до Балкан и Ближнего Востока.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.