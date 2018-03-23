Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле

23 марта 2018 11:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с произошедшим в городе Кабул террористическим актом, повлекшим многочисленные человеческие жертвы и увечья.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал родным и близким погибших слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В результате теракта в Кабуле погибли 32 человека, 52 получили ранения. Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Новруза. Согласно предварительной версии, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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