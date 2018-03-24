Туркменистан в преддверии парламентских выборов

24 марта 2018 10:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане 25 марта 2018 года состоятся выборы депутатов Меджлиса (парламента) и членов органов местной власти и самоуправления - халк маслахаты и генгешей, говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

ЦИК страны объявил полную готовность на всех избирательных участках страны.

Отмечается, что в Туркменистан прибыли миссия наблюдателей от СНГ и эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

Голосование будет проходить с 7 до 19 часов.

От Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций и объединений и групп граждан зарегистрированы 2963 наблюдателя.

Всего в депутаты национального парламента выдвинуты 284 кандидата, в члены халк маслахаты: велаятских (областных) – 489, этрапских (районных) и городских – 2570, а также генгешей – 13215 кандидатов.

В стране 2 тысячи 604 избирательных участка, 39 участков образованы при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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