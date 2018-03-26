Миссия наблюдателей СНГ не выявила серьезных нарушений на парламентских выборах в Туркменистане

26 марта 2018 15:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Состоявшиеся в минувшее воскресенье парламентские выборы в Туркменистане, прошли в соответствии с международными нормами, и серьезных нарушений не было выявлено, заявил в понедельник на брифинге в
Ашхабаде глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По словам главы миссии наблюдателей, выборы депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана, в которых на 125 депутатских места баллотировалось 284 кандидата, были проведены на многопартийной основе, были открытыми, свободными и конкурентными.

"Существенных недостатков, которые могли повлиять на результаты выборов, или исказить их результаты, либо помешать граждан реализовать свое право на свободное волеизъявление, не было обнаружено", - отметил Лебедев.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане на 19 часов ашхабадского времени, в выборах членов депутатов Меджлиса приняли участие 91,69 процента от общего числа избирателей.

Ранее сообщалось, что миссия наблюдателей от СНГ исходит из того, что выборы являются внутренним делом государства, поэтому её задача - оценивать избирательную кампанию на предмет соответствия национальному законодательству и оказывать содействие в их проведении.

По Конституции Туркменистана парламент принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; ратифицирует и денонсирует международные договора; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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