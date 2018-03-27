Бердымухамедов и Рухани обсудят перспективы экономического сотрудничества

27 марта 2018 08:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня состоятся переговоры между президентами Туркменистана и Ирана Гурбангулы Бердымухамедовым и Хасаном Рухани, говорится в сообщении туркменского правительства.

Главы государств намерены обсудить различные аспекты двусторонних отношений, конкретизировать ключевые направления сотрудничества.

Ещё большей активизации контактов между государственными и частными структурами стран будет способствовать и предстоящий туркмено-иранский бизнес-форум, приуроченный к нынешней встрече в верхах, пишет в своём комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Также отмечается, что близость позиций государств по ряду вопросов региональной и международной политики обусловила продуктивное взаимодействие Туркменистана и Ирана в рамках международных структур.

Иран поддержал принятые по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о безопасном и надёжном транзите энергоресурсов, а также о международном сотрудничестве по развитию транспортно-коммуникационных систем.

Значительный прогресс достигнут и по согласованию проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую планируется подписать на очередном Саммите глав прикаспийских государств.

Подтверждая своё стремление к скорейшему решению данной проблематики, страны-соседи неизменно выступают за то, чтобы Каспий был морем мира, добрососедства и эффективного международного сотрудничества, отмечает ТДХ.

Как ожидается, активизации этого многоаспектного партнёрства будет служить пакет двусторонних документов, который планируется подписать по итогам ашхабадской встречи в верхах, говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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